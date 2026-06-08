与野党で議論が続いている「給付付き税額控除」をめぐり、税額控除を当面見送り給付に一本化するという政府案に45%の人が「賛成」と答えたことが、最新のJNNの世論調査でわかりました。高市内閣を「支持できる」という人は先月の調査より4.2ポイント下落し、70.0%でした。一方、「支持できない」という人は3.1ポイント上昇し、27.4%でした。「支持できる」と答えた人に支持する理由を聞いたところ、最も多かったのは「高市総理の人