■陸上 ダイヤモンドリーグ・ストックホルム大会（日本時間7日〜8日、スウェーデン）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子3000m障害に日本記録保持者の三浦龍司（24、SUBARU）が出場し、8分23秒97で13位に入った。世界記録保持者のL.ギルマ（25、エチオピア）、東京＆パリ五輪連覇のS.エルバカリ（30、モロッコ）、昨年の東京世界陸上金メダルのG.ビーミッシュ（29、