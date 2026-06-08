急なお出かけイベントが発生したときに重宝するのが、上下のスタイリングに悩まずコーデが完成するセットアップ。【ZARA（ザラ）】なら、上下でカラーを揃えることでセットアップとして着られるトップスやボトムスが豊富に揃っています。それぞれ単体でも使えるから、コーデの幅も広がるはず。まずは1セット備えておけば、何かと出番が多くなるのを実感できそうです。 ライトブルー × リネンで涼しげな