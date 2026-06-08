アルゼンチン代表は6日、国際親善試合でホンジュラス代表を2−0で破った。試合後、アルゼンチンメディア『TyCスポーツ』が、同試合に先発出場したDFリサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）の声を届けた。FIFAワールドカップ2026の初陣を10日後に控えたアルゼンチン代表が、大会共催国のアメリカ合衆国でホンジュラス代表と対戦したゲームは、前半終盤の37分、FWラウタロ・マルティネス（イン