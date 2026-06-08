AFA（アルゼンチンサッカー協会）は6日、DFレオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）が負傷に見舞われ、FIFAワールドカップ2026を戦うアルゼンチン代表のメンバーから外れることを発表した。AFAからの発表によると、バレルディは右足のヒラメ筋の損傷に見舞われたという。このケガにより、アルゼンチン代表から離脱することが決定。FIFAワールドカップカタール2022では選外となっていたバレルディにとって、今大会は自