乃木坂46の42枚目シングル（7月22日発売）のタイトルが「是非に及ばず」に決まり、7日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（日曜深夜0時15分）で、選抜メンバーとフォーメーションが発表された。加入2年目の6期生が、過去最多となる4人選抜入りしたことが明らかになった。同曲の選抜メンバーは18人。一ノ瀬美空（23）が初めて表題曲センターを務める。昨年2月加入の6期生からは大越ひなの（21）と森平麗心（17）が初めて選抜入