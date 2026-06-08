Ｆ１モナコ・グランプリ（ＧＰ）決勝が７日にモンテカルロ市街地コースで開催され、序盤からトラブルやクラッシュを続出する大混乱の末にキミ・アントネッリ（１９＝メルセデス）が破竹の５連勝を飾った。スタートでマックス・フェルスタッペンのマシンが動かず大きく出遅れ、２週目で早々にリタイアと波乱の幕開け。その後リタイアが相次ぎ異様なムードが漂う。終盤にはコース上で舗装がはがれるアクシデントが起き、その場