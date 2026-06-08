◇ア・リーグブルージェイズ6―4オリオールズ（2026年6月6日トロント）本塁打数と打点でチーム2冠のブルージェイズの岡本は、3試合連続の2安打で勝利に貢献した。2回に甘く入った速球を逃さず左前へ同点適時打。3回にも外角低めのスライダーを左手一本で捉えて左前へ運んだ。さらに3回には走塁でも好判断を見せた。2死一、二塁での右前打で、一塁からやや強引に二塁を回って三塁送球を誘って挟まれ、二塁走者の生還を