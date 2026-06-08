◇インターリーグホワイトソックス6―3フィリーズ（2026年6月6日フィラデルフィア）ホワイトソックスの西田は、4回に三遊間を鋭く抜く左前打で3試合ぶりの安打をマークした。「内容は良かった。（状態は）全然悪くない」と手応えをにじませた。さらに二盗を試みて一時はセーフ判定。だが、投球のボール判定にABSチャレンジを申請されて判定が覆り、メジャー初盗塁は幻となった。相手が左投手だった6回に代打を送られ