◇ア・リーグアストロズ13―2アスレチックス（2026年6月6日ヒューストン）アストロズの今井は5回で8三振を奪う力投で3勝目をつかんだ。3回2死から3四死球が絡み2失点とやや乱れたものの、「日本でやってきたことをできるようになってきた」と手応えだ。開幕直後は苦しんだが、これで3試合続けて2失点以下。試し始めたスプリットには「まだまだ使える状況じゃない」と苦笑いしたが、スライダーと速球が全体の約9割を占