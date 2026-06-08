◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）圧巻の22者連続アウトだ。ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、エンゼルス戦で今季最長となる8回を2安打1失点。初回に先制点を許した後は一人の走者も許さなかった。大谷翔平投手（31）の日米初の「初回2打席目アーチ」などで奪った一挙9得点も追い風に、大谷に並ぶ日本投手最多の6勝目を挙げた。通算355勝を誇る「精密機械」以