◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャース・大谷の本塁打球をキャッチしたカリフォルニア州在住で油圧機械の整備士のアントニオ・フローレスさん（43）は「みんなで飛びついて取り合いになった」と興奮冷めやらなかった。息子の13歳の誕生日も近く「心臓がずっとバクバクしている。だって大谷のボールだからね。パパがボールを取ったぞ！」と家族にメッセージ。ボールは自宅の暖