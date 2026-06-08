7日未明、名古屋市中心部の交差点で歩行者の女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、21歳の会社員の男が逮捕されました。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは愛知県大治町に住む会社員・角田啓容疑者（21）です。警察によりますと角田容疑者は7日午前1時半ごろ、名古屋市中区錦の信号交差点で、普通貨物車を運転して右折する際、横断歩道を渡っていた近くに住む村田あかねさん（29）をはね死亡させたにもかかわらず
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