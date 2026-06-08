きのう夕方、福岡県八女市の川で遊んでいた15歳の男子高校生が溺れ死亡しました。きのう午後5時ごろ、八女市上陽町にある「ホタルと石橋の里公園」近くの星野川で、「男性が溺れた」と目撃者から消防に通報がありました。通報からおよそ20分後に駆けつけた消防が、川の中にいた福岡県久留米市の高校1年・高田尋夢さんを救助しました。高田さんはドクターヘリで病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警