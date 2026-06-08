卓球の世界ツアー、コンテンダー・スコピエは7日、北マケドニア（旧マケドニア）のスコピエで行われ、女子シングルス決勝は大藤沙月（ミキハウス）が橋本帆乃香（デンソー）を4―0で下し、優勝した。大藤は横井咲桜（ミキハウス）と組んだ女子ダブルスも制した。（共同）