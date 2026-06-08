乃木坂46の42枚目シングル（7月22日発売）のタイトルが「是非に及ばず」に決まり、7日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（日曜深夜0時15分）で、選抜メンバーとフォーメーションが発表された。岩本蓮加（22）が24年12月発売の「歩道橋」以来5作ぶりに選抜入りしたことが明らかになった。発表を受けて「一番上の先輩として、後輩たちのために、何でもしてあげたいし、『蓮加さんがいてくれたら安心できるな』ってぐらいの大き