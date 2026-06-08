プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「フライパンでらくらくチキン南蛮」 「天かすと大葉のおにぎり」 「キャベツ豚汁」 の全3品。 簡単に出来上がるメインに、香り豊かなおにぎり、キャベツの甘みの美味しいみそ汁の献立です。【主菜】フライパンでらくらくチキン南蛮 揚げずに作れるチキン南蛮！タルタルも簡単に作れて本格的な味わいに ©Eレシピ 調理時間：40分 カロリー：78