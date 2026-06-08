南米ペルーの大統領選挙の決選投票が先ほど始まりました。フジモリ元大統領の娘ケイコ氏と左派候補による接戦が見込まれます。記者「ペルーでは、投票日の朝に候補者が朝食をとる様子を公開することが恒例となっています。今回は貧困地区で行われていて、最後のアピールの場とも言えます」南米ペルーの大統領選の決選投票は、日本時間の7日午後9時から始まりました。右派のケイコ氏は今回が4度目の挑戦です。父親のフジモリ元大統