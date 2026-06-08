F1モナコ GP決勝 サーキット：モナコ／モンテカルロ 天気：晴れ 路面状況：ドライ 気温：24℃ 路面温度：43℃ F1モナコ GPの決勝がモンテカルロで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム+ Lapsで優勝。2位は（+6.271）で3番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）、3位は（+23.394）で5番グリッドスタートのI.ハジャー（RBR）となった。 詳しい順位