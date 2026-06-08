ドイツ2部デュッセルドルフのMF田中聡（23）が、来季同1部に復帰する名門シャルケに完全移籍することが7日までに分かった。複数の関係者によれば条件に関してクラブ間でも個人間でも既に合意。メディカルチェックを経て正式契約を結ぶという。田中は1月に広島からデュッセルドルフに移籍。チームは3部に降格したが約半年で13試合2アシストを記録し、シャルケ首脳陣の目に留まった。強い強度で攻守に関われるボランチで、25年7