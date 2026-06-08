自転車BMXフリースタイル・パークのマイナビ・ジャパンカップ第2戦で、女子は小沢美晴（モンスターエナジー）、男子はロシア出身のアルセニー・リウビシキンが優勝した。神奈川県の横須賀市ヴェルニー公園で男女の決勝が7日に予定されていたが、天候不良で中止となり、6日の予選の成績で最終順位が決まった。