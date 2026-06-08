陸上自衛隊による国内最大規模の実弾射撃演習が7日に行われ、夜間訓練も実施されました。暗闇に包まれた静岡県の東富士演習場に響く、射撃や爆発の音。演習場を光の線が飛び交います。「富士総合火力演習」は、午後8時から夜間訓練が行われ、照明弾や暗視装置なども用いて射撃が行われました。日中には、離島に敵が侵攻した想定での訓練が行われ、防御から攻勢に転じる場面では、配備されたばかりの「25式高速滑空弾」の発射機が初