J1川崎フロンターレに大学サッカー界屈指のセンターバックと言われる関西大4年のDF高橋哲也（21）が2027年1月から加入することが7日までに明らかになった。同選手は1メートル84の長身と抜群の跳躍力を生かした空中戦の強さに加え、精度が高いキック力でビルドアップでも力を発揮。今年2〜3月のデンソーカップチャレンジサッカーでは関西選抜の一員として活躍して大会優秀選手にも選ばれ、複数クラブによる争奪戦の末に川崎F入