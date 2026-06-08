栃木・宇都宮市では、6日からクマの目撃情報が相次ぎ、警戒を強めています。7日午前2時ごろに、宇都宮市中心部の商店街で撮影された防犯カメラ映像です。突然現れたクマに驚いて逃げている人の様子が映っています。宇都宮市では、6日早朝からこれまでに10件ほどのクマの目撃情報が寄せられ、市や警察が警戒にあたっています。午後4時半ごろ、西川田町のスーパーの近くで目撃されたほか、午後8時半ごろに中学校付近で目撃されました