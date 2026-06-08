京都市内で先月から行方不明になっていたアメリカ人観光客の男性の遺体が山中で発見されました。警察は事件性はないと話しています。行方不明になっていたのは、アメリカ国籍のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん（20）です。ウェストさんは、家族と旅行で日本を訪れていましたが、警察と消防によりますと、6日の午後2時半すぎに、山科区の毘沙門堂近くの山中でウェストさんが遺体で発見され、警察が7日午後、身元を確認し