イラン情勢の影響でサッカーワールドカップへの出場が危ぶまれていたイラン代表が7日、キャンプ地のメキシコに到着しました。イラン代表はグループステージの3試合全てをアメリカで戦う予定ですが、トランプ大統領が受け入れに難色を示したため、今回、キャンプ地をアメリカからメキシコに変更する異例の対応がとられました。アメリカ入国のための選手のビザは、5日までに全員分がようやく発給されました。一方で、イランメディア
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