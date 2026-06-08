【モデルプレス＝2026/06/08】乃木坂46が、7月22日に42枚目シングル「是非に及ばず」をリリース。6月7日放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）にて、選抜メンバーとフォーメーションが発表され、5期生の一ノ瀬美空がセンターを務めることがわかった。【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー◆乃木坂46一ノ瀬美空、初の表題曲センターに決定今回の選抜メンバーは18人。池田はセンター抜擢を受け、「セン