【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日放送のNBCテレビのインタビューで、イランとの戦闘終結に向けて目指す当面の合意内容に、レバノン情勢を含めることは要求していないと述べた。イランには核開発に加え、他国から核兵器を購入することも認めないと明記するよう求めているとした。インタビューは5日実施された。