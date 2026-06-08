アイドルグループ・乃木坂46の通算42枚目シングル（7月22日発売）の選抜メンバー18人が、7日深夜放送のテレビ東京系『乃木坂工事中』で発表された。今シングルでは、5期生・一ノ瀬美空がセンターを務める。また、タイトルが「是非に及ばず」に決定した。【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空一ノ瀬は今作で表題曲初センターに抜てき。3期生・岩本蓮加が5作ぶりに選抜に復帰し、6期生4人が選