乃木坂46の42枚目シングル（7月22日発売）のタイトルが「是非に及ばず」に決まり、一ノ瀬美空（23）が初めて表題曲センターを務めることが明らかになった。7日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（日曜深夜0時15分）で、選抜メンバーとフォーメーションが発表された。発表を受けて一ノ瀬は「センターを目指すということが活動をしている中ではずっと目標にしていたことだったので、本当に言葉にするのも難しいくらいすごく重