工業・情報化部（MIIT）によれば、中国は4段階からなるスマート工場体系を構築し、スマート工場の大規模な建設を実現しました。MIITは企業のデジタル化やネットワーク化の次の段階として、スマート化への移行を主導しています。中国では現在までに、工場のスマート化の4段階として「基礎級」工場が3万5000カ所、「先進級」は8200カ所、「卓越級」では500カ所が建設され、さらに企業15社が、他の企業の模範となる「領航級」の候補リ