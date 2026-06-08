名キッカーとして知られる元日本代表ＭＦ中村俊輔コーチ（４７）が６日（日本時間７日）、メキシコ・モンテレイで行っている事前合宿４日目のトレーニング後、指名選手にＦＫ練習を課した。この日は、ＤＦ菅原由勢（ブレーメン）、ＭＦ伊東純也（ゲンク）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、ＭＦ田中碧（リーズ）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）を招集。ペナルティーエリア手前中央付近から蹴ってもらった。その場で