「あと一品」や「お弁当の隙間」にあると嬉しい、大人な常備菜。 レンチン1分、あとは漬けるだけの超お手軽レシピです。甘酸っぱいみょうがのシャキシャキとした食感は、お肉料理の箸休めや、お酒のおつまみにも最高ですよ♪『みょうがの甘酢漬け』のレシピ材料（作りやすい分量）みょうが……3個（約50g）〈A〉酢……大さじ2砂糖……大さじ1と1/2塩……小さじ1/3作り方（1）みょうがは縦半分に切る。耐熱皿に広げてふんわりとラッ
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