【モデルプレス＝2026/06/08】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演した。【写真】人気K-POPアイドル一挙集結「Weverse Con」◆&TEAM、RAIN名曲「Love Song」披露KSPO DOMEで開催された「Weverse Con」にて、RAIN（ピ）のトリビュートステージに登場した&TEAM。まずはHARUA（ハルア）がシック