◇F1第6戦モナコGP決勝（2026年6月7日モンテカルロ市街地コース＝1周3.337キロ×78周）メルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2時間23分31秒243のポール・ツー・ウインで伝統のモナコGP初優勝を飾り、第2戦中国GPから5連勝を飾った。5連勝は歴代8位タイで、F1初勝利からは史上初の快挙。3番手から出たフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が2戦連続の2位で、5番手からスタートしたレッドブルのア