『GIFT』（TBS系）最終話直前の第9話では涼（山田裕貴）が最後の光を放った。 参考：『GIFT』は有村架純なしでは成立しない視聴者と物語を繋ぐ“代弁者”がもたらす熱量 車いすラグビー日本選手権の組み合わせが決まり、ブレイズブルズは強豪のシャークヘッド、スイフトスネークと別の組になった。意気込むメンバーに、涼は「好きを力に変えようぜ」と呼びかける。支えてくれる人や目標にする存在