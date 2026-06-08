新日本プロレス７日の大田区大会で、辻陽太（３２）がＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマンとのタイトルマッチ（１４日、大阪城）へ弾みをつけた。４月の両国大会でカラムに敗れ、王座を奪われた辻。この日はＹｕｔо―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲと組んで、カラム＆グレート―Ｏ―カーン＆ゼイン・ジェイと対戦した。因縁の両者が先発し、激しいエルボー合戦から試合はスタートした。カラムの強烈なドロップキックで場外へ落ちた