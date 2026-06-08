海外では、ドライブスルーや駐車場の料金所などで、車窓から少し遠い場所にある端末へカードや現金を届けるための「腕の延長器具」が昔から数多く存在した。マジックハンドのようなものから簡単な棒状ツールまで、その発想は実に単純だ。「あと30cm腕が長ければ便利なのに」を解決するための道具である。 国内のほとんどの駐車場では、右ハンドルの国産車用にチェックイン・アウト用のゲート機が