あっという間に普及して、仕事や暮らしに欠かせないものになった生成AI。使っているサービスも用途も人それぞれでしょう。 筆者はライターという職業柄、レコーダーで録音した音声の文字起こし、翻訳、内容を素早く把握するための要約といった機能をよく使っています。「一次情報を書くのが仕事」という自負から、AIで文章を作成することはないのですが、クライアントからの意向が明確な案件では