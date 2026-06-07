アルゼンチン代表は6日、国際親善試合でホンジュラス代表を2−0で破った。同試合で1ゴールを奪ったMFジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）が試合後、AFA（アルゼンチンサッカー協会）を通して試合を振り返った。FIFAワールドカップ2026の初陣を10日後に控えたアルゼンチン代表が、大会共催国のアメリカ合衆国でホンジュラス代表と対戦したゲームは、前半終盤の37分、FWラウタロ・マルティネス（イン