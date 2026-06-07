アルゼンチン代表は6日、国際親善試合でホンジュラス代表を2−0で破った。同試合に先発出場し、1ゴール1アシストの活躍を披露したFWラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）が試合後、AFA（アルゼンチンサッカー協会）を通して試合を振り返った。FIFAワールドカップ2026の初陣を10日後に控えたアルゼンチン代表が、大会共催国のアメリカ合衆国でホンジュラス代表と対戦したゲームは前半終盤の37分、ラウタロ・マルティネ