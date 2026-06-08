【VF-25F/S スーパー メサイア “マクロスF”】 6月8日 出荷開始 価格：4,180円 ハセガワは6月8日に、プラモデル「VF-25F/S スーパー メサイア “マクロスF”」再販分の出荷を開始する。価格は4,180円。 本商品は、TVアニメ「マクロスF」に登場した宇宙空間戦闘用のスーパーパックを装備している「VF-25」を、1/72スケールプラモデ