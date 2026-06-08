【一番くじ ワンピース 赤髪海賊団】 6月8日11時より オンライン販売開始 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース 赤髪海賊団」を6月8日11時よりオンライン販売を開始する。価格は1回790円。 本商品は、ワンピースに登場する「赤髪海賊団」のメンバーをモチーフにした一番くじ。A賞からD賞