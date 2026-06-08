【モデルプレス＝2026/06/08】「ミスマガジン2027」でベスト20に選ばれたメンバーが6月8日発売の「ヤングマガジン」（講談社）28号の表紙に登場。素肌が輝く白のワンピース姿を披露している。【写真】19歳元アイドル、プールサイドで美ボディ輝く◆「ミスマガジン2027」ベスト20が表紙登場「ミスマガジン」は、1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ