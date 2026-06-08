【モデルプレス＝2026/06/08】SUPER EIGHTが6月17日発売の「anan」2500号（マガジンハウス）に登場。表紙を務める。【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」◆SUPER EIGHT「anan」2500号表紙に登場トレンドに寄り添い、さまざまなスターやカルチャー、ライフスタイルを追いかけてきた「anan」が、創刊より通算2500号を迎える。1970年の創刊より、56年。オールグラビアの女性週刊誌として日本初と