1972（昭和47）年6月8日、将棋の第31期名人戦第7局が東京都内で指され、挑戦者の中原誠八段が大山康晴名人（手前）に勝ち、4勝3敗で初の名人位を獲得した。24歳の名人は当時の史上最年少記録で「幸運としか言いようがありません」。合計18期続いた大山名人時代が終止符を打ち、中原時代の幕開けとなった。