【「LILI-MEN」期間限定全巻無料キャンペーン】 実施期間：6月18日まで 「LILI-MEN」を読む 【拡大画像へ】 講談社はヤンマガWebにて、マンガ「LILI-MEN」の無料公開キャンペーンを実施している。期間は6月18日まで。 「LILI-MEN」は渡嘉敷拓馬氏による作品。人類を苗床に繁殖する種族「サキュバス」と、彼らを根絶しようとする人類の戦いを描く。 今回の無料公開は、本