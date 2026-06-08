【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1970年の創刊より56年、6月17日発売号で通算2500号を迎える『anan』特別記念号に特別仕様表紙でSUPER EIGHTが登場する。 ■『anan』初登場から20年。そのすべての瞬間に、想いが溢れる――、SUPER EIGHT歴代の“ananグラビア”背景表紙が爆誕！ トレンドに寄り添い、さまざまなスターやカルチャー、ライフスタイルを追いかけてきた『anan』が、創刊より通算25