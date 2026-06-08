5人組グループ・SUPER EIGHTが、17日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2500号の表紙を飾る。オールグラビアの女性誌としては日本初となる2500号を達成した本誌で、歴代のSUPER EIGHTによる“ananグラビア”を背景に、初登場からの20年を振り返る。【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT特別記念号となる表紙を飾るのは、しぶとく強く、さまざまな難局も逆境も乗り越え、アーティストとして唯一