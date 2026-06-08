アニメ・ゲームなどのコンテンツを手掛けるアニプレックスは8日、謎の特設サイトをオープンさせた。カウントダウンも始まり、宣伝担当者は「あす9日午前11時に新作アニメの情報が解禁予定・・！？」と説明した。なお、同社は近年、作品名を伏せながら新作アニメ制作を告知する宣伝手法に注力している。【動画】「変身！」アニプレックスが過去に公開した謎の新作アニメ映像アニプレックスは近年、謎の新作アニメ特設サイトをオ